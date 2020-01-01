Hawks, Jrue Holiday için NOLA ile görüşüyor

Atlanta Hawks, New York Times'tan Marc Stein'a göre, New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday için, NBA Draftı'ndaki 6'ncı seçimi de içerebilecek çok takımlı takas görüşmelerine katıldı.



Stein ayrıca, Holiday için takas yapan herhangi bir takımın, 2021-22 sezonu için 27 milyon dolarlık opsiyonunu reddetmesi ve bu sezondan sonra serbest bir oyuncu olması beklendiğinden ötürü, sözleşme durumunun farkında olması gerektiğini belirtti.



Önceki hafta Pelicans'ın Holiday'i takasa müsait hale getirdiği söylenmişti ve ekiple, kendisiyle ilgilenen yaklaşık 10 takım olduğundan ötürü, çok sayıda talip olması beklendiği bildirilmişti.



Ligin en iyi iki yönlü oyuncularından biri olarak kabul edilen 30 yaşındaki Holiday, yükselen yıldız Trae Young ile sağlam bir uyum olabilir.



Hawks, önümüzdeki sezon playofflara kalmaya ve başka bir genç oyuncu yerine, veteran oyuncular edinmeye odaklanıyor.



Hemen kazanma zihniyeti olan Hawks'ın, mevcut en fazla maaş boşluğu alanına sahip takımlardan biri olduğundan ötürü, serbest oyuncu döneminde agresif olması bekleniyor.



ATL'in adı ayrıca, bir serbest oyuncu olacak Denver Nuggets forveti Jerami Grant ile de adı geçiyordu.



