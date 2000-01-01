Hawks, John Collins ile sözleşme uzatma için görüşecek

Atlanta Hawks'ın, John Collins ile bir sözleşme uzatması hakkında görüşmeyi planladığı bildirildi.



Collins, serbest oyuncu dönemi başladığında, uzatma için uygun hale gelecek.



Hawks genel menajeri Travis Schlenk, "Bu dönem başladığında, kesinlikle John'ın temsilcileriyle görüşeceğiz." şeklinde konuştu.



22 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinde üçüncü olan 2019-20 sezonunda, maç başına 33.2 dakikada 21.6 sayı, 10.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Collins, Hawks ile anlaşmaya varamazsa, 2021'de sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



