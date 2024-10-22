Hawks, Jalen Johnson'la yola devam dedi: 150 milyon $!

Atlanta Hawks'ın, Jalen Johnson'ı beş yıllığı 150 milyon dolarlık bir uzatma ile kadroda tuttuğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks, Jalen Johnson'la yola devam dedi: 150 milyon $!
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22 Ekim 2024 09:59
Atlanta Hawks'ın, Jalen Johnson'ı beş yıllığı 150 milyon dolarlık bir uzatma ile kadroda tuttuğu bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Hawks'ın Johnson ile mevcut çaylak sözleşmesini tamamen garantili olan beş yıllığı 150 milyon dolarlık bir kontratla uzatma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

İlk iki sezonunda sınırlı dakikalarda 4,9 sayı ortalaması üretebilmiş olan Johnson, üçüncü sezonunda 16 sayı, 8,7 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarıyla çıkış yapmıştı.

Johnson, NBA tarihinde maç başına en az 16 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 üçlük isabeti ortalaması yakalayan altı oyuncudan biri konumunda.

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