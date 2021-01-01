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Hawks, Jahlil Okafor'u serbest bıraktı

Atlanta Hawks, pivot Jahlil Okafor'u serbest bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks, pivot Jahlil Okafor'u serbest bıraktığını duyurdu.

25 yaşındaki Okafor, 2021-22 sezonu için 2.1 milyon dolarlık garantili olmayan bir sözleşme imzalamıştı ve Atlanta ile hazırlık maçlarında oynadığı toplam 28 dakikada altı sayı, dört ribaund ve üç asist kaydetmişti.

Önceki sezon Detroit Pistons formasıyla 27 maçta forma giyen Okafor, maç başına 13 dakika civarı süre alarak 5.4 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

2015 yılında Philadelphia 76ers tarafından üçüncü sırada Draft edilen Okafor, bir süredir NBA'de kalıcı yer bulabilme konusunda sıkıntı çekiyor.


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