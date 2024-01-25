Hawks'ın Dejounte Murray için biçtiği fiyat ortaya çıktı!

Atlanta Hawks'ın, guardı Dejounte Murray için iki tane ilk tur draft hakkı ve bir ilk beş oyuncusu istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks'ın Dejounte Murray için biçtiği fiyat ortaya çıktı!
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25 Ocak 2024 14:19
Atlanta Hawks'ın, guardı Dejounte Murray için iki tane ilk tur draft hakkı ve bir ilk beş oyuncusu istediği iddia edildi.

Hawks'ın, tüm sezon boyunca takasa müsait tuttuğu Murray için istediği fiyat ortaya çıktı.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Hawks'ın Murray karşılığında istediklerini şu şekilde açığa çıkardı:

"Lig kaynaklarının Yahoo Sports'a yaptığı açıklamaya göre Hawks, All-Star kombo guardı için iki adet ilk tur draft hakkının yanı sıra bir ilk beş seviyesinde oyuncu arayışında."

Murray bu sezon 44 maçta 21.4 sayı, 5.0 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakaladı.

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