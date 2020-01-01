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Hawks, Gordon Hayward ile ilgileniyor!

Yahoo'dan Chris Haynes'e göre Atlanta Hawks, Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ı almakla ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yahoo'dan Chris Haynes'e göre Atlanta Hawks, Boston Celtics forveti Gordon Hayward'ı almakla ilgileniyor.

Hayward, Celtics sözleşmesinin son yılında 34.2 milyon dolarlık son sezonu iptal edip etmeme kararını henüz vermedi ve her iki tarafın da, son karar tarihini Perşembe gününe kadar uzatmayı kabul ettiği belirtildi.

İddiaya göre Hayward çekilmeyi tercih ederse, Hawks kendisi ile yeni bir anlaşmaya varmak için geniş bir maaş boşluğu ayırıyor. Haynes'e göre bir başka olasılık da imza-ve-takas işlemi.

30 yaşındaki oyuncu, ayak bileği sakatlığı nedeniyle geçen sezonki playoffların büyük bir bölümünü kaçırmıştı. 52 normal sezon maçında 17.5 sayı ortalamasına sahip olsa da, veteran isim Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın arkasında üçüncü seçenek haline gelmişti.

Haynes'e göre, Hawks ekibi serbest oyuncu Rajon Rondo ile de ilgileniyor.


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