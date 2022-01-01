Hawks GM'i Schlenk, kadroyu dağıtmaya mı hazırlanıyor?

Atlanta Hawks'ın genel menajeri Travis Schlenk, bu sezon düşüşte olan ATL ekibi için dikkate değer bazı düşüncelerini paylaştı.



Altı yıl içinde ikinci kez Doğu Konferansı Finalleri'ni gören ve 2021'de umut verici bir playoff maratonu geçiren Hawks'ın, bu sezon daha göreceli bir başarı elde etmesi bekleniyordu. Fakat sakatlıklar, istikrarsızlıklar ve KOVID-19 sorunları nedeniyle, ekip şu anda 16-20'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nda 12. sıraya kadar gerilemiş durumda.



Schlenk, "92.9 The Game" isimli radyo programında Hawks taraftarlarına takımın yakın zamanda kadro yenilenmesinden geçebileceğinin sinyallerini verdi:



"Takım olarak düşündüğünüz kadar iyi oynamadığınızda, bunu kabullenmek zor oluyor. Belki de bu takımdan beklentilerimi düşürmeliyim. Sonuçta, tüm bunların sorumluluğu bana düşüyor. Bu grubu bir araya getiren bendim ve beklediğimiz karşılığı da alamıyoruz.



Her maç aynı şeyleri yaşıyoruz. Sonuç olarak, tüm bunların ucu bana dokunuyor. Yani, bu duruma uzun uzun bakmamız ve bu grubun sezonun ikinci yarısında geçen yıl gördüğümüz grup mu yoksa bu yılki grup mu olduğunu görmemiz gerekiyor.



Bu insanı sinir eden bir durum, çünkü bu grubun aslında başarılı olduğunu görmüştük. Ve aynı grubun bir NBA maçı kazanmak için gerekli çabayı göstermediğini görmek, sinir bozucu oluyor.



Son takas gününe kadar birkaç haftamız var ve bu sorunu çözmesi gereken kişi benim. Kazanabilecek bir takımı toparlayabilmek benim sorumluluğum ve şu anda bunu yapıyor muyum, emin değilim."



Schlenk'in açıklamalara göre, kadro revizyonunun daha erken gerçekleşmesi büyük bir olasılık olarak düşünülüyor.



