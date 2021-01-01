Hawks ekibi Williams'ı aldı, Clippers'a Rondo'yu yolladı!

Atlanta Hawks'ın, Lou Williams karşılığında Rajon Rondo'yu LA Clippers'a takas ettiği açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania, Clippers'ın ayrıca Hawks'a bir çift ikinci tur Draft hakkı ve nakit para da göndereceğini kaydetti.



34 yaşındaki Williams, bu sezon maç başına yalnızca 12.1 sayı ve 3.4 asist ortalamaları yakalıyor olsa da, benchten skor katkısı verebilecek bir isim olarak biliniyor.



35 yaşındaki Rondo, maç başına yalnızca 14.9 dakikada 3.9 sayı, 2.0 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarına sahip.



