Hawks ekibi Collins'den memnun ve tutma niyetinde!

Atlanta Hawks'ın, takımın genç forveti John Collins'i serbest oyuncu döneminde tutmaya çalışmasının beklendiği açıklandı.



Collins'in sınırlı bir serbest oyuncu olacağı piyasa döneminin, Hawks'ın Doğu Konferansı Finallerine yükselmesinin ardından 2021 ölü sezonunun en ilginç yönlerinden biri olması bekleniyor.



Collins ve Hawks, 2020-21 sezonunun başlangıcından önce bir uzatma kontratı üzerinde anlaşamadıklarından sonra, bu da birden fazla takımın yer aldığı takas söylentilerine yol açmıştı.



Hawks genel meanjeri Travis Schlenk, Hawks'ın bu yaz Collins'i tutmaya çalışacağını ima etti:



"John'a geçtiğimiz gün, bu yıl oynama şeklinden son derece gurur duyduğumu söylemiştim. Önceki sonbahar döneminde sınırlı serbest oyuncu dönemine gitmeye karar vermişti. Bu durum, çoğu zaman bir oyuncuyu etkileyebilir.



Sanırım John'dan gördüğünüz bir şey de, rakamları için değil, takımın kazanması için oynamasıydı. Oyuncuların serbest oyuncu dönemleri öncesi, normalde bunun tam tersi olur.



Bu yıl John bunu hiç yapmadı. Bence bu, karakteri ve asıl olayı hakkında her şeyi gösteriyor. Asıl olayı ise kazanan bir basketbol takımında yer almak. John Collins hakkında olumsuz söyleyecek hiçbir şeyim yok."



