ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Detroit Pistons, Dewayne Dedmon karşılığında Tony Snell ve Khyri Thomas'ı Atlanta Hawks'a takas etti.



31 yaşındaki Dedmon, Hawks tarafından geçen yıl Sacramento Kings'ten alınmış ve toplam 44 maçta 5.8 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları elde etmişti.



Pistons, yeniden yapılanma moduna geçtiği için Dedmon'ı başka bir takıma takas etmesi bekleniyor.



The Athletic'den James Edwards III, Snell'den kurtulmanın Svi Mykhailiuk, Sekou Doumbouya ve Villanova'dan yeni draft edilen Saddiq Bey gibi oyuncular için kanat rotasyonunda daha fazla dakika açacağını belirtti.



29 yaşındaki Snell, 59 maçta 8.0 sayı, 1.9 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Hawks, Kevin Huerter, De'Andre Hunter ve Cam Reddish gibi kanat oyuncularının yedeği olacak Snell'in eklenmesiyle rotasyon bazında daha da derinleşmiş oldu.



Atlanta Journal-Constitution'dan Sarah K. Spencer'a göre, 24 yaşındaki Thomas, Hawks tarafından serbest bırakılacak.



2018 NBA Draftı'nda 38'inci sıradan seçilmiş olan Thomas, 34 maçta görev aldığı iki yıllık NBA kariyeri boyunca Pistons için 2018-19 sezonunda 26 karşılaşmada, geçen sezon ise sekiz karşılaşmada oynamıştı.



