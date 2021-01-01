"Hawks, Collins için takas tekliflerini dinlemeye istekli" iddiası

Atlanta Hawks'ın, pivot oyuncusu John Collins için takas tekliflerini dinlemeye istekli olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick'e göre, önümüzdeki ayın son takas tarihi yaklaşırken, Hawks ekibi Collins'i takas etmek istemese de, "teklifleri dinlemeye istekli olduklarını" belirtti.



Hawks ve Collins, sezon başında bir sözleşme uzatma anlaşmasına varamamışlardı ve 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda sınırlı bir serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



Amick, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Gelecekteki Draft seçimlerinin ekleneceği kaliteli bir anlaşma olsa bile, şu andaki üretimi o kadar önemli ki, takas olma olasılığı düşük. Yine de kaynaklar Hawks'ın Collins için gelecek teklifleri dinlemeye istekli olduğunu söylüyorlar.



Atlanta'daki bu John Collins durumu, son takas tarihi yaklaşırken izlemeye değer olacak.



Kısa süren ölü sezonda, kontrat uzatma konusunda uzlaşmaya varmamış olmasına ve pek çok rakip takım yöneticisinin başka bir yere gideceğine inanmasına rağmen, devreye giren karmaşık bir unsur var: Şu anda takım için kritik bir noktada olması. Ve takım için playoffların bir öncelik olduğu da düşünülünce, Collins'in, ne kadar ilgi görürse görsün takas edilmesi olasılığını oldukça zor hale getiriyor."



