Hawks, Brandon Ingram'ı takas edebilir mi?

Atlanta Hawks'ın, New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram'ı takas edebileceklerine dair söylentiler ortaya çıktı.



Bleacher Report'tan Zach Buckley, Hawks'ın Pelicans yıldızını aldığını görebildiği bir takas senaryosunu detaylandırdı:



"Hawks için, forvet pozisyonunda yeniden yapılanmalarını hızlandırabilecek biri işlerine yarayacaktır. Ayrıca Young'ı tamamlayabilecek ve kenara otururduğunda kulübün ayakta durmasını sağlayabilecek, agresif bir yıldız da isteyeceklerdir. Brandon Ingram her iki alanda da sorularına cevap olabilir.



22 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk All-Star seyahati rezervasyonu yaparken, sayı (24.3), ribaund (6.3) ve asistlerde (4.3) kariyer zirvelerini gördü. Bu, New Orleans Pelicans'ın kısıtlı serbest oyuncu döneminde ona maksimum kontrat vermesi için yeterli bir neden olabilir. Ancak Hawks'ın ona maksimum bir teklif vererek ve Pelicans'ın da belki bir 'imza ve takas' işlemine açık olmalarını umarak, ayrıca belki de Collins'in ve draft hakları etrafında yapılanmalarını planlayarak, kaybedecek bir şeyleri yok."



22 yaşındaki yıldız, bu sezon %46.6 şut isabetiyle maç başına ortalama 24.3 sayı, 6.3 ribaund ve 4.3 asist kaydetmişti.