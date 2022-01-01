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Hawks, Ben Simmons'a talip olabilir!

Atlanta Hawks'ın, Philadelphia 76ers ekibiyle Ben Simmons takası yapmak için taliplerden biri olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks'ın, Philadelphia 76ers ekibiyle Ben Simmons takası yapmak için taliplerden biri olabileceği iddia edildi.

76ers, kişisel nedenlerden dolayı ekibe halen geri dönmemiş olan Simmons için, kendisini ya tekrar kadroya katma ya da son takas tarihi öncesi gönderme seçenekleri arasında gidip geliyor.

Substack'ten Marc Stein'e göre Sixers eğer istediği paketi bulamazsa ve çok takımlı bir takas üzerine çalışmayı tercih ederse, Hawks ekibi Simmons için taliplerden biri olabilir:

"Philadelphia'daki Simmons için, bana Atlanta'nın da yeni talipler arasında olabileceği söylendi. Hawks'ın, 76ers'ın Simmons için istediği türden bir teklifi yapmak adına Lillard/Beal seviyesinde bir yıldızı yok gibi görünse de, diğer takımları bir araya getirmeye ve teorik bir çok takımlı takas yapısında seçenekleri genişletmek adına çok sayıda cazip takas parçalarına sahipler."

Hawks GM'i Travis Schlenk, yakın zamandabu sezon Atlanta'nın aynı çekirdeğini tutma ihtimalinden şüphe duyduğunun sinyallerini veren açıklamalarda bulunmuştu.


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