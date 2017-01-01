Hawks, artık Collins'e gelen teklifleri karşılama hakkına sahip

Atlanta Hawks, forvet oyuncusu John Collins'e bir kontrat teklifi vererek kendisini sınırlı bir serbest oyuncu yaptı.



Hawks artık Collins'e gelebilecek herhangi bir kontrat teklifini karşılama hakkına sahip olacak ve 23 yaşındaki oyuncunun bu yaz çok sayıda talibi olması bekleniyor.



Collins, 2017 NBA Draftı'nda 19. sıradan seçildikten sonra Atlanta ile dört yıllığı 11 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Hawks ile 2020-21 sezonundan önce bir sözleşme uzatması için yaptığı müzakerede sonuç alamamış olan Collins, bunun sonucu olarak serbest oyuncu piyasasına girmeye hazırlanıyordu.



Collins, takımdaki dördüncü sezonunda 17.6 sayı, 7.4 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları tutturmuştu ve Atlanta'nın Doğu Konferansı yarı finallerine çıkışında önemli bir rol oynamıştı.



Serbest oyuncular, 2 Ağustos'ta ekiplerle sözleşme görüşmelerine başlamaya uygun durumda olacaklar.



