Havuzlar ne zaman açılacak?

Havuzlar ne zaman açılacak diyerek yaz aylarının gelmesiyle birlikte beklentiler oluştu. Havuz içinde koronavirüsün geçtiği yüzde yüz kanıtlanmamasına rağmen topluca insanların bir arada olduğu havuzlar ne zaman açılacak beklentisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Hamamlar, saunalar, yüzme havuzlarının ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Bu işletmelerin açılacağı tarihle ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

06 Haziran 2020 05:17
Havuzlar ne zaman açılacak?
Yaz aylarının gelmesiyle havuzlar açılacak mı beklentisi tavan yapmış durumda. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmeyen konuyla ilgili koronavirüs rakamlarının belirleyici olacağı söyleniyor. Havuzlar açılacak mı konularına ilişkin bilinen gerçekleri sizler için derlemiş bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge göndermişti. Yayınlanan genelgede, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA merkezlerinin geçici süreliğine durdurulduğu ifadesi yer almıştı.
SİTE HAVUZLARI AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 33. madde olarak "Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Rehberde, Kovid-19'a neden olan virüsün, insanlara havuzlardan bulaştığına ilişkin veri bulunmadığı ancak çok sayıda kullanıcının bir araya geldiği ortamlar olması nedeniyle havuzların, Kovid-19 bulaşma açısından risk teşkil edebileceği kaydedildi.



Rehberde, güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler, hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve burna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir." bilgisine yer verildi.

HAVUZLAR AÇILINCA ALINACAK ÖNLEMLER

Bu tarz mekanların açıldığı takdirde aşağıdakilere benzer önlemlerin alınması bekleniyor;

Havuz başlarında her 4 metrekareye 1 kişi düşecek. İç içe bir görüntü olmayacak.

Şezlong, masa aralıkları en az 1 metre olacak. Havuz dışında maske takılacak.

Kişiye özel, tek kullanımlık havlular olacak ya da kendinizinkini kullanacaksınız.

Her yerde dezenfektanlar olacak ve sıklıkla kullanılacak.



NORMALLEŞME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında yer aldı. Birinci aşama 11 Mayıs'ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.



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