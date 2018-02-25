Avrupa Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonası'nı Türkiye, bir altın madalya ile bitirdi.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen şampiyonada 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Gökhan Banar, yaptıkları atışlarla 854 puan elde etti.Takım müsabakasında dereceye giremeyen milliler, yarın sona erecek organizasyonu, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde Yusuf Dikeç'in dün elde ettiği altın madalya ile tamamladı.Şampiyonada ayrıca 2018 Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları için kota yarışmaları da düzenlendi. Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz, Elif Kırklar, İrem Nur Dinç, Bilge Çoban ve Alp Eren Erdur, olimpiyat kotası almayı başaramadı.