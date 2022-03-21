Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş madalya daha

Norveç'te devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şimal Yılmaz ile Alp Eren Erdur'dan oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Milli Takımı, gümüş madalya aldı.



Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda 10 metre havalı tabanca gençler karışık takım kategorisinde mücadele eden Şimal Yılmaz-Alp Eren Erdur ikilisi, altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.



Final müsabakasını kazanan Vanessa Seeger ile Eduard Baumeister'in yer aldığı Alman Milli Takımı altın madalya elde etti.



Şimal Yılmaz ile Alp Eren Erdur'un oluşturduğu Türk Mili Takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Milli sporcu Şimal Yılmaz, dün 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalya almıştı.













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