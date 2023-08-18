Havalar ne zaman soğuyacak 2023: Havalar ne zaman serinleyecek?

Bir süredir etkisini gösteren eyyam-ı bahur sıcakları geride kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu'da ise hissedilir derecede artacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu gece İstanbul ve çevre illerde yağış beklendiğini açıkladı. Peki, havalar ne zaman soğuyacak, sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri...İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre, yeni haftanın hava durumu tablosu.MGM'nin yaptığı son analizler ışığında, yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.Hava sıcaklıkları seviyesi seyrinde önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde bir hava sıcaklığı görüleceği tahmin ediliyor.Yeni haftada şiddetli bir rüzgar bizleri beklemiyor. Çöl sıcaklarıyla bu hafta da az rüzgarlı bir ortamda karşılaşmaktan başka bir seçeneğe sahip değiliz. Büyük bir oranda güney ve doğu yönlerden hafif şekilde düşük sıklıkta olmakla birlikte orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) şekilde eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu'nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİÖnümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları (°C);Ankara : 30-37İstanbul : 28-30İzmir : 31-35Kahramanmaraş : 35-41Kayseri : 35-38Sivas : 37-39Gümüşhane : 38-41Bayburt : 35-37Elâzığ : 37-42Diyarbakır : 41-45Adıyaman : 39-43Şanlıurfa : 38-44Batman : 42-45Şırnak : 38-40