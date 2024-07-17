Havalar Ne Zaman Serinleyecek? 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Temmuz ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklığın 40 dereceyi aşması öngörülüyor.

Ağustos ayı başında ise birkaç derecelik bir düşüş olması bekleniyor. Bu düşüş, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde daha belirgin olacak. Eylül ayı ise mevsim normallerine dönüşün başlayacağı ay olarak tahmin ediliyor.

El Niño olayının sona ermesi ve La Niña etkisinin başlaması da hava sıcaklıklarını düşüren etkenler arasında yer alıyor. La Niña'nın etkisi ile Eylül ve Ekim aylarında daha serin ve yağışlı bir hava bekleniyor.