Hava Sporları Federasyonu'ndan geçici transfer imkanı!

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle OHAL ilan edilen 11 ildeki sporcularına geçici transfer yapabilme imkanı sağlanacağını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, her daim sporcularının yanında oldukları belirtildi.



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği anımsatılan açıklamada, sporculara, spor yaşantılarına devam edebilmeleri ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla sezon sonuna kadar geçici transfer yapabilme imkanı sağlanacağı vurgulandı.





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