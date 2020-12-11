Hava durumu bugün nasıl? Bugün buraya yağmur yağar mı?

Bugün yağmur yağar mı araması yapan vatandaşlar meraklarını gidermeye çalışıyor. Çünkü bugün yağmur yağar mı bilgisi sayesinde evlerinde çıkarken şemsiye veya benzeri giysilerini yanına almak isteyenler olabiliyor. Vatandaşlar bugün yağmur yağar mı merakını arama yaparak gidermeye çalışıyor. Hava durumu konusunda bir çok yer olmasına rağmen bugün yağmur yağar mı bilgisini Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru ve kesin şekilde vatandaşlara duyuruyor. Acaba bugün yağmur yağar mı, yağmur yağacak mı? bugün yağmur yağarsa ifadeleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için hava durumu tahminleri ve uyarıları yapan bir devlet kuruluşudur. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır.Yağmur ne zaman yağacak sorusu da Meteoroloji tarafından yanıtlandı. Peki, bugün yağmur yağar mı, son dakika yağmur beklentisi var mı?parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile bu akşam saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı ve Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile yarın Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, yarın Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması (50-100 kg/m2) bekleniyor.arçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile yarın Sivas hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.parçalı, zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.'da günün parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.Atmosfer sınırları içerisinde yerçekimi kanunu vardır. Bu yer çekimine göre tüm cisimler yere doğru çekilme durumu içerisindedir. Bu nedenle hiçbir cisim havada sabit kalamaz. Mutlaka yer o cismi kendisine doğru çeker.Yerçekiminin çekim gücü karşısında bulutlara tutunan su buharı da karşı gelemez. Yağmur nasıl yağar sorusu bulutlardaki su buharının yerçekimi nedeni ile yere düşmesi sonucu oluşur şeklinde cevaplanabilir. Bulutlara biriken su buharı belirli bir zaman sonra bulutların ağırlaşmasına neden olur. Çünkü sürekli olarak yeni su buharları eklenen bulutlar; artık atmosfer çekimine karşı gelemez. Bunun sonucunda da su halinde yere düşer. Bu işlem her gün sürekli meydana gelir. Bu şekilde de yağmur yağar.Meteorolojide ağırlık ile yağış ölçülmez. Meteorolojide yükseklik ile yağış ölçülür. Yaklaşık 20 cm çapında biriken yağış (sıva halde) beher yardımıyla yükseklik olarak ölçülür. Düşen yağış kaç mm ise o kadar km/m2 yağış düşmüş demektir. Suyun özgül ağırlığı 1 gr/cm3 olduğuna göre 1 m2 alanda 1 mm yüksekliğindeki suyun ağırlığı 1 kg eder. Yani 1 mm yağış = 1 kg/m2 dir.