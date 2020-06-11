Hatırla, hatırla, Süper Lig'i hatırla!

Futboldan uzak kaldık, özledik, gerildik, sıkıldık, bunaldık, dizilere yoğunlaştık, spor belgeselleri ile kendimizi avutmaya çalıştık ancak hiçbiri yetmedi. Yokluğunda değerini daha iyi anladık, geri dönsün diye bekledik ve işte o gün geldi, yollarına gül döktüğümüz Süper Lig geri döndü.
Peki Süper Lig bıraktığımızda ne haldeydi, neler yaşanmıştı, yaşanıyordu. Gelin, 26. haftada yarım bıraktığımız Süper Lig'de yaşananları hazırladığımız testlerle birlikte hatırlayalım.
1 HATIRLA: SON HAFTA
Nerede bırakmıştık, son haftada neler olmuştu? Bakalım son olarak 16 Mart tarihinde oynanan Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
2 HATIRLA: GALATASARAY
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk yarıya oranla bambaşka bir görüntü sergileyen Galatasaray, Beşiktaş beraberliği ile araya girmişti.
3 HATIRLA: FENERBAHÇE
Süper Lig'in ilk yarısında yarısında oynadığı futbolla beğeni toplayan ancak ikinci yarıda adeta tepetaklak olan Fenerbahçe'yi ne kadar iyi hatırlıyorsun?
4 HATIRLA: BEŞİKTAŞ
Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte oynadığı futbolla beğeni toplayan Beşiktaş'ı ne kadar iyi hatırlıyorsun?
5 HATIRLA: GOL KRALLIĞI
Sana iki oyuncuyu verip kimin ligde daha çok gol attığını soruyoruz. Gol krallığında zirvede 19 golle Trabzonspor'dan Alexander Sörloth var, bakalım geri kalanını ne kadar biliyorsun?
Peki Süper Lig bıraktığımızda ne haldeydi, neler yaşanmıştı, yaşanıyordu. Gelin, 26. haftada yarım bıraktığımız Süper Lig'de yaşananları hazırladığımız testlerle birlikte hatırlayalım.
1 HATIRLA: SON HAFTA
Nerede bırakmıştık, son haftada neler olmuştu? Bakalım son olarak 16 Mart tarihinde oynanan Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
2 HATIRLA: GALATASARAY
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk yarıya oranla bambaşka bir görüntü sergileyen Galatasaray, Beşiktaş beraberliği ile araya girmişti.
3 HATIRLA: FENERBAHÇE
Süper Lig'in ilk yarısında yarısında oynadığı futbolla beğeni toplayan ancak ikinci yarıda adeta tepetaklak olan Fenerbahçe'yi ne kadar iyi hatırlıyorsun?
4 HATIRLA: BEŞİKTAŞ
Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte oynadığı futbolla beğeni toplayan Beşiktaş'ı ne kadar iyi hatırlıyorsun?
5 HATIRLA: GOL KRALLIĞI
Sana iki oyuncuyu verip kimin ligde daha çok gol attığını soruyoruz. Gol krallığında zirvede 19 golle Trabzonspor'dan Alexander Sörloth var, bakalım geri kalanını ne kadar biliyorsun?