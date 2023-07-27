Hatipoğlu'ndan Selahattin Baki'ye cevap!

GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatipoğlu'ndan Selahattin Baki'ye cevap!
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27 Temmuz 2023 01:37
GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçeli Yönetici Selahattin Baki'nin açıklamalarına yanıt geldi.

Baki, Zimbru maçı sonrası "Galatasaray, özel uçakla getirdiği Szymankski'ye tesislerinde hocasıyla toplantı yaptırdı. Bir kez daha karşı karşıya gelirsek Florya'nın kalbinden oyuncuyu alır geliriz." sözlerine Hatipoğlu yanıt verdi.

İbrahim Hatipoğlu açıklamasında, "Aynı yollardan geçmediğimiz ve benzer başarılarımızın da olmadığı, üstüne üstlük rütbelerimizin de farklı olduğu adı geçenler, Florya'dan ancak inşaat sırasında molozları alabilirler..." sözlerini kullandı.

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