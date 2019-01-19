Hatice seksi dansıyla instagram'ı salladı! Hatice, Beyonce gibi video paylaştı

Hatice'den sosyal medyada olay dans! Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hatice, Beyonce gibi dans etti ve video paylaştı. Olay olan o video ve tüm detaylarla sizlerleyiz.

19 Ocak 2019 06:04
Hatice seksi dansıyla instagram'ı salladı! Hatice, Beyonce gibi video paylaştı
Hatice'nin Beyonce videosunu izle! Özellikle yaz aylarında bikinili paylaşımlarıyla çok dikkat çeken ve takipçilerinden yorum yağmuruna tutulan Hatice, bu kez ise transparan kıyafetiyle yaptığı dansla olay oldu. Beyonce gibi dans eden Hatice'nin o videosu ve paylaşımını sizler için haberimizde derledik.

ŞARKICI HATİCE'DEN BEYONCE DANSI!
2018 yazına havuz başında verdiği bikinili pozlarla damga vuran ve kalçası hakkında yapılan yorumlarla uzun bir süre magazin gündeminde kalan şarkıcı Hatice bu defa yaptığı dansla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce'ye özenen Hatice sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuna "Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler. Not: Dans Etmek kadar güzel bir şey yok…" notunu yazdı. 40 yaşındaki şarkıcı Hatice, videosunda Beyonce'yi de etiketlemeyi ihmal etmedi.
ŞARKICI HATİCE KAÇ YAŞINDADIR, KİMDİR?

Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere), Türk şarkıcı.

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüp Musiki Cemiyeti 'ne kayıt oldu ve Nejat Yertut'tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastigi kanisina vardiktan sonra profesyonel çalismalara basladı.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.

ALBÜMLERİ

Vol1 - 1999
Vol2 - 2000
Vol3 - 2001
Bitaneme - 2005
Canımın Ötesi - 2006
Tenin Tenime - 2008
Pardon - 2010
Çok Uzadı Bu Ayrılık - 2012

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