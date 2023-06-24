Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya!

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.



Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da gerçekleşen tekvando müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra, Polonya'daki ilk maçında seri başı olduğu için çeyrek finalden başladı. Litvanyalı Klaudija Tvoranciciute'yi yenen Hatice Kübra, yarı finalde Macaristan'dan Luana Marton'a yenildi.



Hatice Kübra, bronz madalya maçında ise İspanyol sporcu Arlez Ortiz Benito'yla karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.



Olimpiyatta bronz, dünyada gümüş ve bronz, Avrupa'da altın ve gümüş madalyaları alan Hatice Kübra İlgün, kariyerine Avrupa Oyunları madalyası da ekledi.





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