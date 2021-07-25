Hatice Kübra İlgün bronz peşinde

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda repesajdan bronz madalya almak için mücadele edecek

Hatice Kübra İlgün bronz peşinde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 57 kiloda altın madalya şansını kaybeden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, repesajdan bronz madalyaya ulaşmaya çalışacak.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi.

Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti. 29 yaşındaki milli tekvandocu, repesajda Faslı sporcu Nada Laaraj ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.30'da başlayacak.

Son Dakika Haberleri
Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı
Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020'ye tüm vücudu örten mayolarla katıldı
"İnşallah Tokyo 2020'de milletimizin yüzünü güldüreceğiz"
Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu
Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek
Hatice Kübra: "Altın istiyordum ama nasip bronz oldu"
Hakan Reçber: "Bu madalya benim için büyük gurur"
Tokyo'da ikinci günün Türkiye raporu
Amerika, olimpiyatlarda 17 yıl sonra yenildi!
Japon kardeşler, Tokyo'da tarihe geçti
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play