Hatice Kübra İlgün, ABD'li rakibini geçemedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya şansını kaybetti.



Milli sporcu, repesaj maçıyla bronz madalya şansını devam ettirmeye çalışacak.



Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikolu Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic ile mücadele etti.



Karşılaşmaya iki sporcu da atak bir taktikle başlarken Hatice Kübra, rakibinin sayılarına engel olamayınca ilk raundu 6-0 geride kapattı. İkinci rauntta da rakibine üstünlük kuramayan 28 yaşındaki milli sporcu, raundu 5-2 geride tamamladı ve toplam skorda 11-2 geri düştü.



Son rauntta geri dönebilmek için büyük bir mücadele sergileyen Hatice Kübra İlgün, 7-6 üstünlük kurmasına rağmen toplam skorda 17-9 mağlup oldu. Milli sporcu, repesaj maçına çıkıp bronz madalyaya ulaşmaya çalışacak.



