Hatice Gökçe Emir'den bronz madalya!

Milli cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Pharaohs Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatice Gökçe Emir'den bronz madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2023 23:50
Mısır'da düzenlenen Uluslararası Pharaohs Kupası Elemeleri'nde milli cimnastikçilerden Hatice Gökçe Emir, bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonun finalinde milli cimnastikçiler serilerini sundu.

Milli sporcu Hatice Gökçe Emir, çember aleti finalinde 30.000 puanla bronz madalya kazandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery