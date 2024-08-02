Hatice Akbaş'ın babası: "Kızım sözünü tutuyor"

Hatice Akbaş, Paris 2024'te madalyayı garantiledi. Babası Kerem Akbaş, "Hayalimizi gerçekleştirdik, hedefimiz altın madalya." dedi.

Hatice Akbaş'ın babası: 'Kızım sözünü tutuyor'
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında ülkemize madalya kazandırmayı garantileyen Hatice Akbaş, yarın madalyanın rengini belirlemek için ringe çıkacak. Akbaş'ın elde ettiği her galibiyet sonrası en büyük destekçisi antrenörü olan babasına sarılma anları Paris'e damga vurdu. Hatice Akbaş'ın yarın çıkacağı kritik müsabakalar öncesi genç sporcunun babası Kerem Akbaş, kızının bu tarihi başarısı sonrası yaşadığı duygularını aktardı.

MADALYA HEDEFİMİZ SÜRECEK

"İnanılmaz bir duygunun içindeyiz. Bu anlatılmaz, yaşanır. Yıllar önce kızımla birbirimize olimpiyatlarda madalya kazanacağımıza dair söz vermiştik. Kızım sözünü tuttu. Hayallerimizi gerçekleştirdik. İnşallah sonu altınla biter. Yıllardır çok gözyaşı döktük, çok acılar çektik. Önümüze çıkan engelleri kızımla birlikte aşmayı bildik. Paris'te altın madalyayı inşallah alırsak, hedefimiz bitmeyecek. 2028 Los Angeles'ta da hedefimiz altın olacak."

BABASININ İZİNDEN GİTTİ

"Benim boksta Türkiye üçüncülüğüm var. Üç çocuğum var: iki kız, bir erkek. Hatice ortanca. Üçü de boksa başladılar. Hatice dışındakiler Türkiye şampiyonu olmayı başardıktan sonra bıraktılar. Hatice, 'Ben babamın izinden gideceğim' diyerek hiç geri adım atmadı. Bu tarihi madalyayı alana kadar mücadelesine devam etti. İdmanlarımızın çoğunu Malatya'da açık alanda yapıyoruz. Bunun kondisyon açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

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