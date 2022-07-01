Hatice Akbaş, altın madalya kazandı!

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatice Akbaş, altın madalya kazandı!
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01 Temmuz 2022 19:23
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı.

Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.

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