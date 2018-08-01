  •  
    Galatasaray iddiasının ardından flaş açıklama
  •  
    RESMİ - Avrupa'da bir transfer daha geldi!..
  •  
    G.Saray'ın 1 numarası konuştu: "Gururluyum"
  •  
    "Şampiyonlar Ligi'nde istediğim 2 rakip var..."
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."

Hatem Ben Arfa'ya yeni teklif

Geleceği belirsiz olan Hatem Ben Arfa'ya Fransa'dan yeni bir teklif geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hatem Ben Arfa'ya yeni teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2018 01:36
Paris Saint Germain'den ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa için talipler çoğalıyor.

Rennes, Newcastle United, West Ham United'ın ardından Hatem Ben Arfa'ya Ligue 1'den yeni bir talip çıktı.

Fransız basınında yer alan haberde Bordeaux, Ben Arfa için devreye girdiği ve golcü oyuncuun menajeriyle bir görüşme yapıldığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararı yakın zaman içerisinde verecek.

Ben Arfa'nın adı bir dönem Spor Toto Süper Lig'in üç büyük kulübü ile de anılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için