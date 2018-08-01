Paris Saint Germain'den ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa için talipler çoğalıyor.Rennes, Newcastle United, West Ham United'ın ardından Hatem Ben Arfa'ya Ligue 1'den yeni bir talip çıktı.Fransız basınında yer alan haberde Bordeaux, Ben Arfa için devreye girdiği ve golcü oyuncuun menajeriyle bir görüşme yapıldığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararı yakın zaman içerisinde verecek.Ben Arfa'nın adı bir dönem Spor Toto Süper Lig'in üç büyük kulübü ile de anılmıştı.