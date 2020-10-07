Hatem Ben Arfa'nın yeni adresi belli oldu!

Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux, Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Hatem Ben Arfa'nın yeni adresi belli oldu!
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07 Ekim 2020 19:59
Yaz transfer sezonunda her dönem olduğu gibi bu sene de nereye gideceği çok konuşulan ismi Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, 33 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Fransız futbolcu, Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes'in ardından ülkesinde 6. farklı takımda forma giyecek.



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