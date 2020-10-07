Hatem Ben Arfa'nın yeni adresi belli oldu!

Yaz transfer sezonunda her dönem olduğu gibi bu sene de nereye gideceği çok konuşulan ismi Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu.



Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, 33 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer ettiğini resmen duyurdu.



Fransız futbolcu, Lyon, Marsilya, Nice, PSG ve Rennes'in ardından ülkesinde 6. farklı takımda forma giyecek.



