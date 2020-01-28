Hatem Ben Arfa, Valladolid ile imzaladı

Sözleşmesi elinde olan Hatem Ben Arfa, Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya La Liga takımlarından Valladolid ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
Hatem Ben Arfa, Valladolid ile imzaladı
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28 Ocak 2020 13:16
Hemen her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hatem Ben Arfa, La Liga takımlarından Valladaolid'e imza attı.

Rennes'ten ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Ben Arfa, Valladolid ile yaptığı görüşmelerde sona geldi ve İspanyol temsilcisine transfer oldu.

Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçen Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmamasının ardından salı günü resmi sözleşmeyi imzaladı.

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