Hemen her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hatem Ben Arfa, La Liga takımlarından Valladaolid'e imza attı.Rennes'ten ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Ben Arfa, Valladolid ile yaptığı görüşmelerde sona geldi ve İspanyol temsilcisine transfer oldu.Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçen Hatem Ben Arfa, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmamasının ardından salı günü resmi sözleşmeyi imzaladı.