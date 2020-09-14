Hatem Ben Arfa: "Fransa Ligi, La Liga'dan daha güçlü"

33 yaşındaki Hatem Ben Arfa, kulüpsüz kalması sonrası yeni bir adres arıyor. On numara oyuncusu, Fransa Ligue 1'e dönmek için kapıları açık bırakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Hatem Ben Arfa: 'Fransa Ligi, La Liga'dan daha güçlü'
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14 Eylül 2020 17:38
Hatem Ben Arfa, La Liga takımı Valladolid'le başarısız geçen bir dönemden sonra yeniden serbest kaldı. Ben Arfa, yeni sezonda kendisini yeniden Fransa Ligue 1'de görmek istiyor.

Real Valladolid'de yarım sezon geçiren oyuncu, yeniden kulüp arıyor.

"TEKLİFLERİ İNCELİYORUM"

33 yaşındaki Ben Arfa yaptığı açıklamada; "Gelecekte ne olacak, bilmiyoruz. Şimdilik, gelen teklifleri inceliyorum. İspanya'da da bulundum ama Ligue 1 rekabeti çok ilginç. Fransa Ligi'nin La Liga'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Fransa Milli Takımı'nda da daha önce forma giyen Ben Arfa; Rennes, PSG, Marsilya ve Olimpik Lyon gibi Ligue 1 takımlarının formasını giymişti.



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