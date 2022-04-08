Hatem Ben Arfa, bir kez daha kulüpsüz kalıyor!

Lille Kulübü, Hatem Ben Arfa'nın sözleşmesini askıya aldı ve kısa süre içerisinde de sözleşme fesih yoluna gidecek.



RMC Sport'ta yer alan habere göre; Bordeaux ile berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile tartışma yaşayan Ben Arfa, kulüp binasına çağrıldı ve yönetimle görüştü. Önümüzdeki hafta sözleşmesinin sona erdirilmesi beklenen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Gourvennec'in Bordeaux maçı taktiğini eleştirmiş, 'Guingamp'da değilsin!" diyerek soyunma odasında tartışma başlatmıştı.



Jocelyn Gourvennec ise Ben Arfa'nın kadro dışı kalması kararıyla ilgili olarak "Bir oyuncunun maçtan sonra böyle bir şey yaptığına kariyerim boyunca hiç şahit olmamıştım." demişti.



Hatem Ben Arfa, kulüp yönetimini de sosyal medya hesaplarından eleştirmişti.





İLGİLİ VİDEO