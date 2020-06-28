Hatayspor'un rotası Süper Lig! Liderliğe devam...

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırladı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel ve 90+4. dakikada Mirkan Aydın kaydetti.
Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 57'ye yükseltti ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste oynadığı 7 maçtan da galibiyet alamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12 sırada yer aldı.
Hatayspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Mesut Çaytemel ve 90+4. dakikada Mirkan Aydın kaydetti.
Son 3 haftada 2. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 57'ye yükseltti ve bitime 4 hafta kala en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste oynadığı 7 maçtan da galibiyet alamayan Balıkesirspor ise 35 puanla 12 sırada yer aldı.
Hatayspor, gelecek hafta Boluspor deplasmanına konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.