Hatayspor'un konuğu Alanyaspor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.



Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.



Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Hatayspor, yarın Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.



Hatay ekibinde, Alanyaspor karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.



