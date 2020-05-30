Hatayspor'un kalecisi Ömer Alıcı'nın acı günü

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kalecisi Ömer Alıcı'nın 3 hafta önce prematüre doğan bebeği hayatını kaybetti.

Haber; AA
Hatayspor'un kalecisi Ömer Alıcı'nın acı günü
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30 Mayıs 2020 17:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kalecisi Ömer Alıcı'nın 3 hafta önce prematüre doğan bebeği yaşamını yitirdi. 

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kaleci Ömer'in  6 aylık dünyaya gelen prematüre bebeğinin bugün vefat ettiği bildirildi.

Vefat nedeniyle tüm kulübün büyük üzüntü yaşadığı aktarılan açıklamada, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, Ömer ve Özlem Alıcı çiftine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da Twitter hesabından, kaleci Ömer Alıcı'ya başsağlığı dileyerek acısını paylaştığını kaydetti.

 

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