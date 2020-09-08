Hatayspor'un gözü Galatasaray'da!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, transferde gözünü Galatasaray'a dikti.



Geçtiğimiz günlerde sarı - kırmızılılar ile Türk Telekom Stadyumu'nda hazırlık maçı yapana Hatayspor'da yöneticilerin bazı oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.



Güney ekibi, Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın durumunu sorarken, Galatasaray'dan kiralama konusunda öncelik istedi.



Bu konuda kesin karar, Fatih Terim'in raporuna göre verilecek.



