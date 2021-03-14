Hatayspor'un genç kalecisi ameliyat edildi

Süper Lig takımlarından Hatayspor'un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'un genç kalecisi ameliyat edildi
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14 Mart 2021 15:08
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 22 yaşındaki kalecisi Yavuz Buğra Boyar, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yavuz'un özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından sporcumuza laparoskopik kasık fıtığı operasyonu yapıldı. Melih Paksoy, Yavuz Buğra Boyar'ın ameliyatının başarılı geçtiğini, en kısa sürede takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.



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