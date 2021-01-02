Konyaspor'un 90+4. dakikada Ahmet Çalık ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Hatayspor, 27 puana yükseldi ve 1 maçı fazla olan Alanyaspor'un 3 puan gerisine yerleşti. 2 maç sonra yenilen Konyaspor ise 19 puanda kaldı.



Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor geriden gelerek 2-1 kazandı.Konyaspor, 33. dakikada Kravets'in golüyle öne geçerken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 69. dakikalarda Boupendza kaydetti. Geçtiğimiz hafta 6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında da 4 kez ağları sarsan Gabonlu oyuncu, böylece 5 günde 6 gol attı ve bu sezon 9 gole ulaştı.3. dakikada Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.9. dakikada Konyaspor'da sol kanattan Daci'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic'in kaleye çektiği şutu kaleci Munir, iki hamlede uzaklaştırdı.13. dakikada konuk ekibin ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Shegelia'nın çektiği şutta top kale direği yanından az farkla auta gitti.24. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde Diouf'un yaptığı topuk pasında topu alan Boupendza meşin yuvarlığı kaleye gönderdi, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı topu köşeden çıkarttı.32. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan yapılan ortada Skubic topu sağdan kafayla içeri gönderdi. Topla buluşan Kravets, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.43. dakika Hatayspor eşitliği yakaladı. Boupendza ceza sahası çizgisi üstünde çektiği etkili şutta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-1.51. dakikada Hatayspor'da Traore'nin ceza saha dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topa kafayla vuran Pablo Santos, meşin yuvarlığı üstten dışarı gönderdi.57. dakikada Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı çıktı.68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada savunma oyuncuları ve kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.90+3 dakikada Skubic'in sağdan ortasında Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Antakya AtatürkAlper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim BozbeyMunir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu), Boupendza (Dk. 88 Selim Ilgaz), Akintola, DioufSehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia (Dk. 77 Milosevic), Hadziahmetovic, Jevtovic, Daci, Cikalleshi, KravetsDk. 32 Kravets (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 43 ve 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor)Dk.10 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 41 Daci, Dk. 50 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 45+1 Pablo Santos, Dk. 65 Diouf (Atakaş Hatayspor)