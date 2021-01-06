Hatayspor'u kalecisi yaktı! Gençlerbirliği, 3 puana uzandı...

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Hatayspor'u ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gençlerbirliği'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. ve 54. dakikalarda kullandığı penaltılarla Robert Piris ile 84. dakikada Giovanni Sio attı. Hatayspor'un tek sayısını ise 25. dakikada Aaron Boupendza kaydetti.



Gençlerbirliği'nin 34. dakikada Sio ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Hatayspor'da kaleci Munir, 43. dakikada bir pozisyonda rakibini tekmelediği için kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



Süper Lig'de son 3 maçta 2. galibiyetini alan Gençlerbirliği, 19 puanla 15. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Hatayspor ise 27 puanla 6. sırada yer buldu.



BOUPENDZA ATMAYA DEVAM EDİYOR



Hatayspor'un Gabonlu hücum oyuncusu Aaron Boupendza, 9 günde çıktığı 3 maçta 7. golünü attı.



