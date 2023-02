Hataysporlu kadın futbolcu: 'Uyumaktan çok korkuyorum'

Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Onvo Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Priscilla Okyere, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıklarını, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye anlattı.



Suzzy Teye ile birlikte Hatay'ın bir diğer Ganalı oyuncusu olan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlılara sezon başında İsrail'in Tel-Aviv Beersheva takımından transfer olmuştu.



Beşiktaş deplasmanı dönüşü deprem



Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan takımın orta saha oyuncusu "İstanbul deplasmanından geri dönüyorduk. Gece 2'ye kadar henüz eve varmış değildik. Duş almamız ve sonrasında uyumamız gerekiyordu. İlk başta rüya gördüğümü sandım çünkü Hatay'a geldiğimizden beri iki kez sarsıntı yaşamıştım. Bazen bina sadece 30 saniyeliğine sallanır ve durur. Ancak bunun öncekilerden çok daha şiddetli olduğunu fark ettim" dedi.



'Yalın ayak çıktık, herkes ağlıyordu'



Okyere şöyle devam etti: "Aşağı indiğimde binalar çökmeye başlamıştı. Herkes ağlıyor, bağırıyordu. Herkes sığınacak bir yer bulmaya çalışıyordu. Dışarda yoğun yağışlı bir hava vardı. Bu da herkesi üşütüyordu. Üzerimize ne ceket almaya ne de bir şey giymeye fırsatımız olmamıştı. Dışarı yalın ayak çıkmıştık. Buna rağmen havayı düşünmüyorduk aklımızdaki şey pasaportlarımıza nasıl ulaşacağımızdı."



'Beş saatliğine bir arabaya sığındık'



Kendi binaları hasar almasına karşın yıkılmadığını belirten Hataysporlu futbolcu "Birisinin arabasına bindik ve ortalık sakinleşene kadar bir beş saatliğine oraya sığındık. Ancak ondan sonra eve dönebildik" derken; sonrasında bölgeyi terk etmek zorunda kaldıklarını, arkadaşlarıyla yiyecek bir şeyler arayarak sokaklarda gezdiklerini aktardı.



'Anneme menajerim üzerinden ulaştım'



İletişim sıkıntısını nasıl anlaştığını Ganalı futbolcu şöyle anlattı: "Aklıma ilk gelen annemdi. Çünkü o her zaman nerede olduğumu ve nasıl olduğumu merak eder. Ancak o şartlarda ailelerimizle direkt iletişim kuramadık. Çünkü tüm bağlantılar çalışmıyordu. Türkiye içi arama yapılabiliyordu. Ben de menajerimle konuştum ve kendisine annemin numarasını verdim. Böylece o da annemle konuşup benim durumumun iyi olduğunu iletebildi."



'4 gündür uyumuyorum, uyumaktan korkuyorum'



Hatay'dan depremi takip eden günlerde Ankara'ya gittiği bilgisi verilen futbolcu "Çok korkmuştum. Günlerdir ağlıyorum. Bu durumdan kurtulduğumuz için çok şanslıyız çünkü çoğu insan çıkamadı. Dört gündür uyumuyorum. Uyumaktan çok korkuyorum. Şu an yatacak güvenli bir yerimiz olmasına rağmen, sabah 5'ten bu yana gözlerimi kapatmadım. Birisi kapıyı çarptığında uyanırım çünkü korkarım. Gözlerimi kapatmayı ve bu şeyin tekrar olduğunu fark etmeyi istemiyorum" dedi.



'Atsu bize hep mesaj atardı, sürekli konuşurduk'



Atakaş Hatayspor'daki vatandaşı Christian Atsu ile ilgili olarak ise Priscilla Okyere şunları söyledi: "Aynı şehirde yaşamamıza rağmen bizden uzakta oldukları için erkekler takımı hakkında bir şey bilmiyoruz. Ama kardeşimiz Christian Atsu ile tabii her zaman telefonda konuşurduk. Bize sürekli mesaj atardı. Olay olduğundan beri kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Ne olduğunu bile bilmiyoruz."



'Sezonumuz bitti çünkü şehir yıkıldı'



Şu an için tek isteğinin ülkesine giderek ailesiyle vakit geçirmek olduğunu belirten oyuncu "Hatayspor olarak bizim için sezon bitti çünkü şehir yıkıldı. Erkekler ve kadınlar için sezonun bittiğini biliyoruz. Başka bir kulüp aramaya çalışacağız çünkü çoğu kulübün Hatayspor'dan bazı oyuncularla da ilgilendiğini sanıyorum. Benim için şu anda aklımda olan tek şey Gana'ya geri dönmek ve 1-2 hafta ailemle istirahate çekilmek" diye konuştu.





