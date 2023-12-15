Hataysporlu gençlerin hayali A takım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatayspor'un farklı yaş kategorilerindeki altyapı oyuncuları, "A takım" hayaliyle idmanlarına devam edip yerel liglerde maçlara çıkıyor.Depremlerde altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14 ve 15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, yaklaşık 2 aydır idmanlarına devam ediyor.Oyuncuların büyük çoğunluğunun da depremlerin ardından şehirden ayrılması nedeniyle akademik lige katılamayan Hatay ekibi, yeni sezonda 11, 12, 13, 14 ve 17 yaş gruplarında yerel liglerde top koşturuyor.Esentepe Futbol Sahası'nda idmanlarını sürdüren depremzede sporcular, Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Sportif Direktörü Taner Savut, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'in de yaşamını yitirdiği Atakaş Hatayspor A takımına yükselebilmek için ter döküyor.Hatayspor Altyapı Yönetim Koordinatörü Mithat Baklacı, AA muhabirine, depremlerin ardından toparlanan altyapı takımlarında sporcuların daha hırslı ve mücadeleci olduklarını söyledi.Baklacı, Hatayspor'u ve altyapısını yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, sporcu yetiştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.Hatayspor Altyapı Koordinatörü Burak Aydın da takımda moral ve motivasyonun en üst düzeyde olduğunu kaydetti.Altyapının A takımla sürekli iletişim halinde olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:Hatayspor 17 yaş altı takım kalecisi Yakup Tuna, hem şehrin kalkınması için çaba sarf ettiklerini hem de A takım hayaliyle idmanlarını sürdürdüklerini söyledi.Yakup Tuna, Volkan Demirel'in altyapı takımı için büyük şans olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:Hatayspor 15 yaş altı futbolcularından Atakan Özdemir de A takımda forma giymenin hayaliyle idmanlara çıktığını ifade etti.