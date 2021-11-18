Hataysporlu futbolcular cezaevindeki çocuklarla maç yaptı

Atakaş Hatayspor, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuklarla maç yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hataysporlu futbolcular cezaevindeki çocuklarla maç yaptı
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18 Kasım 2021 23:04
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, futbolcular Munir Mohamedi, Ruben Riberio, Mame Diouf ve Emre Çolak, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çocuklarla bir araya geldi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı buluşmada futbolcular, cezaevinde açılan kursları gezdi.

Çocuklarla sohbet eden, birlikte fotoğraf çektiren ve müzik eşliğinde halay oynayan futbolcular, cezaevinin halı sahasında çocuklarla maç yaptı.

Karşılaşma 5-5 berabere sona erdi.


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