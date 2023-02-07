Hataysporlu Atsu enkaz altından kurtarıldı

Kerim Alıcı: "Aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Ben iyiyim, sağlığım yerinde. Enkaz altında kalanlar için dualarınızı bekliyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatayspor'dan 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarıldı.Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi.Hatayspor'da teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat,dedi.Hatayspor'da enkazdan çıkan isimlerden biri olan Kerim Alıcı, 23.00 sularında yaptığı paylaşımda Christian Atsu ve Taner Savut'un enkaz altında olduğunu yineledi.Atsu'nun daha önce formasını giydiği Newcastle United,şeklinde bir paylaşım yaptı.Hatayspor Altyapı Antrenörü Gökhan Sabancı:Alıcı yaptığı açıklamada,dediKerim Alıcı ayrıca,açıklamasını yaptı.Bertuğ Yıldırım: