Hataysporlu Atsu enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatayspor'dan 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarıldı. Futbolculardan Christian Atsu uzun süre enkaz altında kaldıktan sonra yaralı bir şekilde kurtarılırken, sportif direktör Taner Savut için kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi.
Hatayspor'da teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.
"SAVUT MALESEF HALA ENKAZDA"
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu.
Saat 08:51'de açıklamada bulunan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.
DAHA ÖNCEKİ GELİŞMELER
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat, "Oyunculardan Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Christian Atsu hakkında Portekiz kaynaklı bir haber ulaşıldı diyor ama biz ulaşamıyoruz kendisine. Kimseye ulaşamıyoruz. O bölgeye de ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak. Yardım bekliyoruz. En zor ulaşılabilecek yer bizim orası. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç olan yer Hatay. Deprem bölgelerinde herkesin yardıma ihtiyacı var ama Hatay'da yardıma ihtiyaç çok. Ne battaniye verilen yer var ne çorba dağıtımı yapılan bir yer var, hiçbir şey yok. Deprem olduğu saatten bu yana kaç saat geçti. Dualara ihtiyacımız var. 2 eksiğimiz var tesislerdeyiz. Yarından itibaren güvenli bir şekilde tesislerden tahliye işlemine başlayacağız" dedi.
Hatayspor'da enkazdan çıkan isimlerden biri olan Kerim Alıcı, 23.00 sularında yaptığı paylaşımda Christian Atsu ve Taner Savut'un enkaz altında olduğunu yineledi.
Atsu'nun daha önce formasını giydiği Newcastle United, "Christian Atsu'dan iyi haberler almak için dua ediyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Hatayspor Altyapı Antrenörü Gökhan Sabancı: "Antakya merkezdeyiz. Evimiz yıkıldı. Akrabalarımız ve komşularımız göçük altında. Biz sağ kurtulduk. Yağmur yağıyor, dışarıdayız. Kıyafet yok, aç-susuz bekliyoruz. Buraya acilen yardım gelmesini bekliyoruz."
Kerim Alıcı, Spor Arena'ya konuştu.
Alıcı yaptığı açıklamada, "Sabah konuştuğumda Barış'ın sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek çizikler vardı, büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış..." dedi.
Kerim Alıcı ayrıca, "Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra Barış'a ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var..." açıklamasını yaptı.
Kerim Alıcı: "Aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Ben iyiyim, sağlığım yerinde. Enkaz altında kalanlar için dualarınızı bekliyoruz."
Bertuğ Yıldırım: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun."
Onur Ergün: "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haberler doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimizi geçmiş olsun"
Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi.
Hatayspor'da teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.
"SAVUT MALESEF HALA ENKAZDA"
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu.
Saat 08:51'de açıklamada bulunan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.
DAHA ÖNCEKİ GELİŞMELER
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat, "Oyunculardan Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Christian Atsu hakkında Portekiz kaynaklı bir haber ulaşıldı diyor ama biz ulaşamıyoruz kendisine. Kimseye ulaşamıyoruz. O bölgeye de ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak. Yardım bekliyoruz. En zor ulaşılabilecek yer bizim orası. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç olan yer Hatay. Deprem bölgelerinde herkesin yardıma ihtiyacı var ama Hatay'da yardıma ihtiyaç çok. Ne battaniye verilen yer var ne çorba dağıtımı yapılan bir yer var, hiçbir şey yok. Deprem olduğu saatten bu yana kaç saat geçti. Dualara ihtiyacımız var. 2 eksiğimiz var tesislerdeyiz. Yarından itibaren güvenli bir şekilde tesislerden tahliye işlemine başlayacağız" dedi.
Hatayspor'da enkazdan çıkan isimlerden biri olan Kerim Alıcı, 23.00 sularında yaptığı paylaşımda Christian Atsu ve Taner Savut'un enkaz altında olduğunu yineledi.
Atsu'nun daha önce formasını giydiği Newcastle United, "Christian Atsu'dan iyi haberler almak için dua ediyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Hatayspor Altyapı Antrenörü Gökhan Sabancı: "Antakya merkezdeyiz. Evimiz yıkıldı. Akrabalarımız ve komşularımız göçük altında. Biz sağ kurtulduk. Yağmur yağıyor, dışarıdayız. Kıyafet yok, aç-susuz bekliyoruz. Buraya acilen yardım gelmesini bekliyoruz."
Kerim Alıcı, Spor Arena'ya konuştu.
Alıcı yaptığı açıklamada, "Sabah konuştuğumda Barış'ın sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek çizikler vardı, büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış..." dedi.
Kerim Alıcı ayrıca, "Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra Barış'a ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var..." açıklamasını yaptı.
Kerim Alıcı: "Aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Ben iyiyim, sağlığım yerinde. Enkaz altında kalanlar için dualarınızı bekliyoruz."
Bertuğ Yıldırım: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun."
Onur Ergün: "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haberler doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimizi geçmiş olsun"
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