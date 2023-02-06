Hataysporlu Atsu enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatayspor'dan 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarıldı.
Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi.
Hatayspor'da teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Cristian Atsu, enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri iki ismi arıyor.
Hatayspor Altyapı Antrenörü Gökhan Sabancı: "Antakya merkezdeyiz. Evimiz yıkıldı. Akrabalarımız ve komşularımız göçük altında. Biz sağ kurtulduk. Yağmur yağıyor, dışarıdayız. Kıyafet yok, aç-susuz bekliyoruz. Buraya acilen yardım gelmesini bekliyoruz."
Kerim Alıcı, Spor Arena'ya konuştu.
Alıcı yaptığı açıklamada, "Sabah konuştuğumda Barış'ın sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek çizikler vardı, büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış..." dedi.
Kerim Alıcı ayrıca, "Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra Barış'a ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var..." açıklamasını yaptı.
Bertuğ Yıldırım: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun."
Onur Ergün: "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haberler doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimizi geçmiş olsun"
Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi.
Hatayspor'da teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Cristian Atsu, enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri iki ismi arıyor.
Hatayspor Altyapı Antrenörü Gökhan Sabancı: "Antakya merkezdeyiz. Evimiz yıkıldı. Akrabalarımız ve komşularımız göçük altında. Biz sağ kurtulduk. Yağmur yağıyor, dışarıdayız. Kıyafet yok, aç-susuz bekliyoruz. Buraya acilen yardım gelmesini bekliyoruz."
Kerim Alıcı, Spor Arena'ya konuştu.
Alıcı yaptığı açıklamada, "Sabah konuştuğumda Barış'ın sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek çizikler vardı, büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış..." dedi.
Kerim Alıcı ayrıca, "Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra Barış'a ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var..." açıklamasını yaptı.
Bertuğ Yıldırım: "Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun."
Onur Ergün: "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haberler doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimizi geçmiş olsun"
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