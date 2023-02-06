Hataysporlu Atsu enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatayspor'dan 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarıldı.Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi.Hatayspor'da teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Cristian Atsu, enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri iki ismi arıyor.Hatayspor Altyapı Antrenörü Gökhan Sabancı:Alıcı yaptığı açıklamada,dediKerim Alıcı ayrıca,açıklamasını yaptı.Bertuğ Yıldırım: