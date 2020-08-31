Hatayspor'dan yıldız golcü transferi

Hatayspor, son olarak Stoke City forması giyen 32 yaşındaki Senegalli golcü Mame Barem Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Hatayspor'dan yıldız golcü transferi
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31 Ağustos 2020 19:09
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Senegalli santrfor Mame Biram Diouf'u kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Geçtiğimiz sezon Stoke City'de fotma giyen Senegalli santrfor Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.



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