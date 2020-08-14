Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampında günü çift antrenmanla tamamladı.
Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren idman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.