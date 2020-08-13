Hatayspor'da sözleşmesi biten Yasin Güreler takımdan ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Yasin Güreler'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA
Hatayspor'da sözleşmesi biten Yasin Güreler takımdan ayrıldı
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13 Ağustos 2020 17:04
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Yasin Güreler'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Yasin Güreler ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Yasin Güreler'e kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.



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